Karar gazetesi yazarı Akyol: Oy kaybetmekte olan iktidar bir damla katkıya bile ihtiyaç duyuyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi üksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin olarak, "Oy kaybetmekte olan iktidar bir damla katkıya bile ihtiyaç duyuyor" yorumunu yaptı.

Akyol, "Hepimizin özgür, güvenli ve barışık bir hayat yaşamasını sağlayacak bir demokratik hukuk devleti değil mi? Madem 'öteki'ni yok edemiyoruz, hukuk devleti çatısı altında barış içinde yaşayarak ülkemizin gelişmesine, her birimizin mutlu olmasına bakalım; öyle değil im? bİşte bu noktada kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, fikir ve ifade hürriyeti, yolsuzlukla mücadele, denetim ve denge gibi değerler büyük önem kazanıyor. Karamollaoğlu ne yapıyor, sorusunun cevabı, 'Milli Görüş' geleneğinde işte bu değerleri savunuyor olmasıdır." görüşünü savundu.

Akyol yazısında, "Temel Karamollaoğlu, dini değerleri siyasetten üstün tuttuğu için siyaset meydanında dindarlık gösterisi yapmıyor, dindarların da hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığını, siyasi gücün denetlenmesini savunabileceğini gösteriyor. Bunu bıraksın mı? Bu alanlardaki vahim sorunlara göz mü yumsun? Hapishane arkadaşımdır, karakterini biliyorum, yapmaz bunu." düşüncesini dile getirdi.