Karar gazetesi yazarı Akif Beki: Müslümanından Haçlısına, 7 düvelin ambargosunu üstümüze kışkırtmaktan ekonomimizi sakınmıyoruz

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, dövizle iç borçlanmanın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın atanmasından bu yana 30 milyar doları aştığını belirterek, "Ve hâlâ ‘nerede yanlış yapıyoruz’ diye sorulmuyor. Her şeyi doğru yaptığımız için mi böyle!

Para yokluğundan doların 2023 kur hedefini dört nala geçtiği gündü. Bakan Albayrak moralleri bozmayalım diye müjdeyi şöyle duyurdu: “Türkiye ekonomisi bir dönüm noktasında. Yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunuyor. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.”

Fakat eşzamanlı yükselerek üstümüze gelen bir dalga daha var: Yaptırım dalgası! Suudiler bize, bizse olmayan kampanyalarına misilleme olarak Fransızlara boykot çağrısı yaptık." diye yazdı.

"Dünyada paranın en bol, bizimse en sıkıştığı zamanda, iki zıt dalgayı aynı anda üstümüze çağırıyoruz" diyen Akif Beki, "Hem darlıktan yatırım çekmeye çırpınıyor hem yaptırım çekmekten kaçınmıyoruz. Müslümanından Haçlısına, 7 düvelin ambargosunu üstümüze kışkırtmaktan ekonomimizi sakınmıyoruz. E, popülist gösteriden fedakarlık yapmadan da buraya kadar. Popülizme tav olan, gerçeküstü anlatılarla kızıştırmaya gelen vatandaş uyanmadıkça değişmez." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...