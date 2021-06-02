Karar gazetesi yazarı Akif Beki: İBB'yi 13 milyar liralık zarara uğratan 50 dosyaya İçişleri el koydu, müsterih olabiliriz öyle mi?

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İBB'yi 13 milyar liralık zarara uğratan 50 dosyaya İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğunuu belirterek, "Bakanlık, “Siz soruşturamazsınız, biz soruştururuz” diyerek belediye müfettişlerinin kurcalamasına izin vermemiş. Başkan, önceki gün yeniden gündeme getirdi.

Mesela KİPTAŞ yönetimi, Başakşehir’de konut projesi için bir arsa almaya karar veriyor. Ertesi gün, İmamoğlu’nun demesiyle ‘bir uyanık’, oradan 49 milyon liraya arsa alıp 4 gün içinde KİPTAŞ’a okutuyor. Tam 130 milyon liraya. Sene 2016.

Bitmiyor. Belediye, 2019’da seçimle el değiştirince aynı yer, İBB Meclisinde yeşil alana çevriliyor. AK Parti grubunun oylarıyla. İmar değişikliği, hep araziyi arsaya çevirerek değerini katlamak için yapılacak değil ya! Bazen de tersinden değer düşürmeye yarıyor. KİPTAŞ’ın fahiş farkla aldığı arsa, elinde kalmasın mı! Katmerli zarar." diye yazdı.

50 dosyanın soruşturulmayı beklediğine işaret eden Beki, "Neyse ki İçişleri, el koydu. Hem de medyaya yansıyan haberleri ihbar kabul edip harekete geçti.

Demek ki bu duyarlılığa güvenebiliriz. İçişleri, İBB’ye bırakamayacak kadar önemsiyor İstanbul’un imar dosyalarını. Bu konuya gelince üstüne yatmıyor, kulaklarını dörde açıyor.

Bakanlık, nereye uzanırsa uzansın üstüne gidecek, örtbas ettirmeyecektir. Milleti soyanların, İstanbul’a ihanet edenlerin gözyaşına bakmayacak. Yanlarına koymayacak. İmar rantı dalaverelerinin bütün taraflarını ortaya çıkarmadan bırakmayacak.

Onun için İBB’den aldı, dosyalar emin ellerde. Müsterih olabiliriz demek, öyle mi?" ifadelerini kullandı.

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