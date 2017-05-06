Karar gazetesi: "YAŞ'ta seni ihraç edecekler" denerek darbeye ikna edilmişler

4. Kolordu Kurmay Başkanı Albay Fatih Yücekan'ın savcılık sorgusunda darbe girişiminden sonra firar eden eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun kendisine "YAŞ’ta seni ihraç edecekler" dediğini iddia etti. Karar gazetesinin haberinde "YAŞ'ta ihraç edilecekler listesinde adın geçiyor. Seni ihraç edecekler" şeklindeki sözlerle askerlerin "korkutularak 15 Temmuz'daki darbe girişimine ikna edilmeye çalışıldığı" yorumu yapıldı.

Karar gazetesinden Erol Metin'in haberi şöyle:

Ankara Mamak’taki 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekaniza Piyade Tugay Komutanlığı’nın 15 Temmuz’daki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma, önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. 'FETÖ, kendi üyesi ya da örgüte yakın gördüğü askerleri darbe girişimine sorgusuz sualsiz katılmalarını sağlamak için “YAŞ toplantısında TSK’dan ihraç edeceksiniz” mesajıyla korkututğu belirlendi. Bu çarpıcı ayrıntı darbeye girişimi suçlamasıyal tutuklanan dönemin 4. Kolordu Kurmay Başkanı Albay Fatih Yücekan’ın savcılık sorgusunda ortaya çıktı.

Yücekan önceden Personel Temin Merkez Komutanlığı’nda birlikte görev yaptığı eski Albay Cüneyt Sürücü’nün darbeden birgün önce akşam saatlerinde kendisini arayarak “Yarın görüşelim” dediğini, Kayseri’ye gideceğini söylemesi üzerine de Sürücü’nün “Komutanım mesaiye erken geliyoruz. Bir görüşelim” karşılığını verdiğini anlattı.

Yücekan, 15 Temmuz sabahı saat 07:30 civarında Sürücü’nün odasında beklerken sonradan gelen firari eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu’yla konuşmaya başladıklarını belirterek “Kalyoncu bana hitaben, Yüksek Askeri Şura’da görüşülecek bir liste var. Bu listede senin de adın geçiyor. Büyük ihtimalle ihraç olacaksın” dediğini söyledi. Yücekan, kendisine “YAŞ’ta seni ihraç edecekler” diyen darbeci general Kalyoncu’ya “Bekleyip göreceğiz” cevabını verdiğini savundu.