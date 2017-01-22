Karar gazetesi özür diledi

Karar gazetesi, "En kritik sandık" başlığıyla yayımlanan manşet haberi ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın El Bab şehidi Selim Topal'ın cenazesini omuzladığı fotoğrafın alt alta kullanılmasına gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde, istemeyerek de olsa bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermekten dolayı okurlarımızdan ve kamuoyundan özür dileriz" dendi.

Gazeteden yapılan açıklama şöyle:

Bugünkü birinci sayfamızda yer alan bir haber ve fotoğrafla ilgili, sosyal medyada aralarında bizim de bulunduğumuz bazı gazetelere yönelik bir algı operasyonu ve karalama kampanyası yapıldığını görmekteyiz. Karar Gazetesi söz konusu fotoğrafa ve habere birinci sayfasında benzer mizanpaj içerisinde yer veren tek gazete değildir. İki ayrı haberin başlık ve fotoğraflarının birbiriyle ilişkilendirilerek buradan asla kasdetmediğimiz anlamlar çıkarılması kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanı ile sayın Başbakan’ın katıldıkları şehit cenazesi fotoğrafının böyle bir karalamaya ve akla gelmeyecek imalara alet edilmesi de ayrıca üzücüdür.



Söz konusu algı operasyonunu başlatan ve karalama kampanyasını sürdüren grubun ileri sürdüğü suçlamalar KARAR’ın yayın çizgisine ve mesleki sorumluluk anlayışına yakışmayacak basitlikte iftiralardır.



Sayfada manşet cümlesi ile fotoğraf yanyana kullanılmamıştır. Yine de aynı sayfada alt alta kullanılan başlık ve fotoğrafın kötü niyetli yorumlara mesnet yapılabileceğini düşünmemek bizim hatamızdır. Ancak bunun dışında haberlerin içeriğinde bir ima veya dolaylı anlatım veyahut gizli mesaj söz konusu değildir, olamaz. Bu suçlamaları şiddetle reddediyoruz.



İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde, istemeyerek de olsa bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermekten dolayı okurlarımızdan ve kamuoyundan özür dileriz.