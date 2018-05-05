Karar gazetesi: Kapanmıyoruz

Mehmet Aydın’ın sahibi olduğu ve İbrahim Kiras’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlendiği Karar gazetesinde dün (4 Mayıs 2018) geniş çaplı işten çıkarmalar yapıldı. Başta gazetenin idari kadrosu olmak üzere birçok muhabir ve editörün işine son verildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından gazetenin kapatılacağı iddia edildi. Medyaradar.com, 4 ya da 5 muhabirle ajans olarak yayın yapılacağını ve internet sitesinin hayatına devam edeceğini yazdı. Ancak bir açıklama yapan bulunan Karar gazetesi yönetimi, şu an için gazetenin kapanmasının söz konusu olmadığını dile getirdi. Gazete yönetimi işten çıkarmaları ise doğruladı.

Muhafazakâr okurları için merkez medya

Kasım 2014’te Star gazetesinden ayrılarak internet medyasına transfer olan Mustafa Karaalioğlu, Yusuf Ziya Cömert ve Mehmet Ocaktan’ın yer aldığı Karar.com, bir süre sonra basılı gazete olarak ilk sayısını çıkarttı.

Muhafazakâr okurların merkez medyası olma iddiası ile yola çıkan ve Genel Yayın Yönetmenliği’ni İbrahim Kiras’ın yaptığı gazete 7 Mart 2016’da piyasaya çıkmıştı.

“Türkiye’nin kaliteli, hesapsız, tuzaksız ve seviyeli medyası olacağız” düsturuyla yola çıkan gazetede Akif Beki, Etyen Mahçupyan, Hakan Albayrak, Ali Bayramoğlu, Elif Çakır, Yıldıray Oğur, Mete Yarar, Beşir Ayvazoğlu gibi yazarlar yer alıyor.