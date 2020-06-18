Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: TVF'ye devredilen ve zarar eden Çaykur'un fuar, festival gibi etkinliklere harcadığı tutar 896 milyon TL

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Çaykur'un 2014'ten 2017 yılına kadar 116 milyon TL kâr ettiğini ancak Türkiye Varlık Fonuna'da devredildiği yıldan itibaren sürekli zarar ederek, 3 yıllık toplam kaybının 1 milyar 559 milyon TL olduğuna işaret ettiği yazısında, "2018 yılına ait denetim raporlarına göre, banka borcu ise 1,4 milyar TL’den 3,4 milyar TL’ye çıkmış.) Kurum bu sürede 36 milyon 367 bin TL’lik reklam yapmış. Fuar, festival gibi etkinliklere harcanan tutar ise 896 milyon TL olmuş." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kiras, Varlık Fonu'na devredilen THY, TCDD, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Botaş, TÜRKSAT, Eti Maden gibi şirketlerin de zarar etmeye başladığına işaret ederek, "Kamuya ait dev işletmelerin Varlık Fonu yönetimine geçtikten sonra zarar etmeye başlamaları tesadüfle açıklanamaz herhalde. Bu tablonun birtakım siyasi komplo teorileriyle veya tek başına yolsuzluk suçlamalarıyla izahı da yetersiz kalacaktır. Görünen gerçek şu ki kamuya ait -yani siyasetçilerin kullanmayı sevdiği tabirle tüyü bitmemiş yetimlerin de hakkının bulunduğu- işletmeler “kötü yönetim”in kurbanı olmuş durumdalar. Kötü yönetim sözünü isterseniz “yanlış yönetim” diye de tasrih edebiliriz.

Her biri farklı sektörlerde faaliyet gösteren devasa boyuttaki bu şirketlerin hepsinin birden aynı yerden yönetilmesinin düşünülmesi yanlış olan belki de. Daha doğrusu, yalnızca şirketlerin varlıklarını yönetmesi beklenen Fon’un -ister istemez- şirketlerin yönetimlerine de müdahil hale gelmiş görünmesi. " diye yazdı.

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