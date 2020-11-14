Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye'yi uçuracak diye milletten onay alınan Türk tipi başkanlık sisteminin ülkeyi nereye getirdiği ortada

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, son birkaç yıldır ekonomide yaşanan problemlerin kaynağında "yanlış yönetim, yanlış politikalar" olduğunu söyleyenlerin haklı çıktığını belirterek, "Türk lirasının yaşadığı değer kaybının sebebini “dış güçlere” bağlayanlar, “Kur saldırısı” diye açıklayanlar millete doğruyu söylemiyorlarmış." diye yazdı.

"Rasyonel yönetime dönüş mevcut başkanlık rejimiyle mi olacak?" sorusunu yönelten İbrahim Kiras, "Kendi mevcudiyeti rasyonalitenin reddine dayanan ve bugünkü sıkıntıların büyük bölümünün sebebi olan bir yönetim tarzından söz ediyoruz. Kişisel bir yönetimden, kararların tek kişi tarafından alındığı bir yönetimden, her biri yüzlerce yıllık tecrübe taşıyıcısı olan kurumların etkisiz bırakıldığı bir yönetimden, denetime kapalı bir yönetimden…

“Yapmayın etmeyin” feryatlarımıza kulak asmayıp “Türkiye’yi uçuracak” diye milletten onay alınarak hayata geçirilen “Türk tipi başkanlık sistemi”nin ülkeyi nereden alıp nereye getirdiği ortada." ifadelerini kullandı.

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