Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Türk lirasının değerini 3 yılda yarı yarıya azaltan ekonomi yönetiminin yerli ve milli olduğuna inanmamızı istiyorlar

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP iktidarının, yapılan her işin "yerli ve milli" olduğunu, buna yönelik itirazların da vatana ihanet iddiası taşıdığına herkesin inanmasını istediğini belirterek, "Açıkçası bir “mazeret” ileri sürülüyor. Türk lirasının -yani hepimizin cebindeki paranın- değerini üç yıl içinde yarı yarıya azaltan ekonomi yönetimi yerli ve milli olduğunu… Ortaya çıkan felaketin “dış güçlerin ekonomimize saldırısı” olduğunu… Yani bir ülkenin parasının değerinin dışarıdan müdahaleyle/manipülasyonla düşürülebileceğine inanmamızı istiyorlar.

Yani cebimizdeki parayla iki sene önce ne alabildiğimizi, bugün bu paranın neye yettiğini düşünmemizi istemiyorlar. “Dış mihraklar ‘kur darbesi’ yaptı, onun için paramızın değeri kâğıt üstünde azalmış gibi görünüyor” dememizi bekliyorlar." diye yazdı.

İbrahim Kiras, devlet hazinesinin bunca yıldır hiçbir badirede el sürülmemiş ihtiyaç akçasını yerel seçim sürecinde harcandığına işaret ederek, "Devletin parası bitti ama biz bize yeteriz diyerek, vatandaşı elini cebine atmaya çağırmamızın üzerinden iki ay geçmeden “ailemizin şarkıcılarına” tutarı açıklanmayan paralar karşılığında konser verdirmek ekonomi biliminin kapsamına girmeyen bir hadise çünkü.

Dolayısıyla “milli” kavramının veya “İslami” sıfatının tam da burada bir fonksiyon icra etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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