Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Trump yönetiminin ülkemizin ‘büyük dostu’ olduğuna dair bir illüzyon yaratıldı son zamanlarda

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, “ABD Dışişleri Bakanı’nın aslında mensubu olduğu hükümetin bize yönelik yaklaşımını yansıtan bu tutumu bazılarımızda bir şaşkınlığa yol açmış olabilir. Çünkü Trump yönetiminin ülkemizin ‘büyük dostu’ olduğuna dair bir illüzyon yaratıldı son zamanlarda.” görüşünü savundu.

Kiras, “Dediklerine göre Trump her ne kadar rahip Brunson olayında hiçbir ABD Başkanı’nın yapmadığı şeyler yapıp ‘ekonominizi batırırım, ülkenizi mahvederim’ diye tweetler atmış olsa da aslında ‘küresel güçlere karşı mücadelemiz’ ortaktı. Dolayısıyla geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugüne kadar hiçbir Türk liderin muhatap olmadığı seviyesizlikteki hakaretlerle dolu bir mektup yazıp göndermiş olması önemli değildi. Adam biraz dengesizdi ama Türkiye’nin milli çıkarlarına uygun bir yaklaşımı vardı. Buna mukabil iş başına Biden gelirse mahvolacaktık…” düşüncesini dile getirdi.

Kiras, “Trump yönetiminin politikalarının Türkiye’nin milli çıkarlarına hizmet ettiğini söyleyebilmek için ya dünyadan habersiz olmak ya da bilerek ve isteyerek yanlış bilgi yaymayı amaçlamak, yani dezenformasyonla görevlendirilmiş olmak gerekir.” İfadesini kullandı.

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