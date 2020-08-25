Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Neredeyse 'Biz gazı siz sevinin diye mi bulduk' diyecekler

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, iktidar sözcülerine göre, Türkiye'deki muhalif kesimlerin Ayasofya'nın cami olmasına üzüldüklerini, bunu engellemek için ellerinden geleni yapmalarına karşın AKP'nin bütün engelleri aştıklarını belirterek, "Keza bu muhalifler Karadeniz’de bulunan doğalgaza da sevinmediler. Millet bu güzel haberin mutluluğunu yaşarken muhalifler üzüntülerinden suspus oldular...

Bu iddialar hükümetin en üst seviyesindeki kişilerce dile getiriliyor. Aynı anda birtakım gazetelere manşet oluyor ve bazı insanlar bunları günler geceler boyunca TV ekranlarında konuşuyorlar. Bu şekilde aynı sözleri farklı yerlerde ve farklı zamanlarda hiç bıkmadan defalarca tekrarlayarak bir “algı” yönetimi yapıyorlar." diye yazdı.

İbrahim Kiras, iktidar sözcülerinin Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz konusunda da muhalefete yüklendiğine işaret ederek, "Ama iktidar bu konuda ısrarlı. Muhalefetin oyundaki rolünü doğru oynamasını istiyor. Türkiye doğalgaz buldu diye üzülmesi gerekiyor muhaliflerin. Üzülmemişlerse üzüntülerini saklıyorlar demektir. “Biz gazı siz sevinin diye mi bulduk” diyecekler neredeyse…

Ne var ki sözkonusu keşif konusunda toplumun ilk günlerde gösterdiği heyecan ve ümit de yavaş yavaş zayıflıyor. Bunun ilk sebebi meselenin siyasi suiistimalinin çok göz önünde yapılması. Muhalefet partilerinin ifadesiyle “Erdoğan’ın veliahdını belirlemek” amacıyla bir PR çalışmasına dönüştürülmesi. Ama bunun da çok “kör gözüne parmağım” üslubuyla yapılması…" ifadelerini kullandı.

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