Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Muhalefeti parçalayarak veya koalisyona yeni ortaklar ekleyerek seçim kazanmanın yolunu bulmayı umuyorlar

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, İbrahim Kiras, "Muhalefeti parçalamak veya koalisyona yeni ortaklar ekleyerek seçim kazanmanın yolunu bulmayı umuyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Seçimin üzerinden henüz iki yıl geçti, bir sonraki seçime daha üç yıl var. Ama sanki yarın seçim olacakmış gibi bir hava esiyor memlekette. Yalnızca bu değil, 'siyaset normalleri'ne uymayan başka bir tablo daha göze çarpıyor: Normal şartlar altında muhalefet iktidarın yaptıklarıyla uğraşır, eleştirir, yol gösterir. Bizde iktidar bunları muhalefete karşı yapıyor. 'Normal şartlarda' kendi işine odaklanması, ülkenin sorunlarıyla uğraşması, elindeki ajandayı uygulamaya çalışması, millete verdiği sözleri yerine getirmek için çabalaması gereken iktidar partileri daha ziyade 'muhalefete muhalefet etmekle' meşgul görünüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kiras, "Ne var ki belirli bir süredir uygulanan ve bir yere kadar sonuç da veren bu stratejinin ilânihaye fayda sağlamasını beklemek şartları fazla zorlamak olur. Ülkenin onca büyük meselesi giderek içinden çıkılmaz noktaya doğru ilerlerken, sürekli muhalefete muhalefet ederek toplumdan destek bulabilmek kolay değil artık. İktidar partilerinin tabanının bile tamamını değil, ancak dar bir kesimini motive edebilecek siyasi söylemle yürünecek yol çok uzun olamaz." görüşünü savundu.