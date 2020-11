Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Mesele şu veya bu bakanlığın iyi veya kötü yönetilmesi değil, devletin yönetilememesi

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, uzaktan eğitim sistemi EBA'nin çökmesi ve salgına karşı kullanılan maskelerin filtresinin olmaması örneklerini vererek, "Mesele şu veya bu bakanlığın iyi veya kötü yönetilmesi değil, devletin yönetilememesi" görüşünü savundu.

Kiras, "Üstelik, birtakım sorunlara rağmen neticede devletin iyi kötü yönetildiği bir süreçte getirilen 'sorunları çözme ve ülkeyi uçurma' paketinin devleti yönetilemez duruma getirmiş olması… Bakın, son iki üç yıldır giderek ağırlaşıyor problemler… İşsizliğin alıp başını gittiğini, üretimin durduğunu, dış borçlarımızı ödemek için ihtiyaç duyduğumuz yeni kredileri alamadığımızı, döviz rezervlerini tükettiğimizi, finansal yapımızdaki bu sıkıntılar yüzünden yeniden yetmiş sente muhtaç olduğumuzu ama bunun için kimseyle swap anlaşması da yapamadığımızı vs. vs. … söylemeye gerek yok… Bunların çoğu da devlet yönetiminde bütün işleri hızlandıracağı ve ülkeyi uçuracağı vaat edilen Başkanlık rejimine geçtikten sonra oldu. Kurumsal geleneklere, tecrübeye, istişareye, liyakate vs. değil, kişiye bağlı yönetim döneminde…" düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Bu yoldaki eleştirileri daima bir siyasi husumet ifadesi olarak anlamaya eğilimli olanlar da baksınlar… Devletteki güç ve yetkinin 'fiilen' tek elde toplanmaya başladığı süreçten sonra ekonomide, dış politikada ve diğer tüm alanlarda hangi yöne doğru bir gidiş başlamış ve bu gidiş resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra artmış mı azalmış mı? Bu gidişin hızı her geçen gün artarken ülkeyi yöneten kadroların artık 'saldım çayıra mevlam kayıra' siyasetine sarılmaları ne anlama geliyor?" ifadesini kullandı.

