Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İnanın, süreç böyle yönetilmez, yanlış işler yapılıyor

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sürecin kötü yönetildiğini ve yanlış işlerin yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nın olumlu bir karar olduğunu yazan Kiras, Gelgelelim hükûmetin bu mücadelede sergilediği 'yeni yaklaşım' yalnızca bundan ibaret görünüyor. Onun dışında eski usulde yürüyor her şey. Salgınla mücadele gibi bir konunun siyaset üstü bir mesele olarak ele alınması gereği pek akla gelmiyor." düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Yanlış işler yapılıyor. Eskiden de yanlış olan ama şimdi çok daha yanlış olan işler… Geçen sene 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde yanlış olduğu halk tarafından iki defa üst üste ve ikincisinde daha da şiddetlenen bir tonda ifade edilmiş olan yanlış işler… Sözgelimi, sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor, kendi üzerine düşen hazırlıkları yapması gereken belediyelere haber verilmiyor… İstanbul ve Ankara Belediyelerinin salgın mağdurlarına destek olmak amacıyla yardım toplamaları engelleniyor, toplanan yardım paralarına -ve hatta CHP’li belediyelerin aşevi bağış hesaplarına bile- el konuluyor. Bu mantık dışı ve vicdan yaralayıcı uygulamaya “Belediyeler daha önce de bu tür kampanyalar yapıyordu, onlar niye engellenmedi” diye itiraz edildiğinde 'Öyle ama bu sefer devletin valisinden izin alınmadı' gerekçesi ileri sürülüyor." ifadesini kullandı.

Kiras yazısında şunları kaydetti:

Nedense “devletin valileri” de bu aralar bir şekilde hep gündemde oluyorlar...

Mersin Büyükşehir Belediyesinin halka ücretsiz ekmek dağıtması Mersin Valisi tarafından yasaklanıyor. AK Parti yöneticileri bedava ekmek dağıtmanın “devlet içinde paralel yapı kurmak” anlamına geldiğini ileri süren açıklamalar yapıyorlar.

Zonguldak Valisi canlarını ortaya koyarak bu mücadelede görev alan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları arasında korona virüsüne yakalananlar hakkında “Misafirhanede onları misafir ettik, ücret almadık. Yemek ücreti de almadık. Ama onlar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya soktular hem bizi sıkıntıya soktular” diye konuşabiliyor.

Adana Valisi ise belediyenin şehirdeki fuar alanında “ileriki günlerde ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığına devretmek üzere” bir sahra hastanesi tesis etme girişimine engel oluyor. Gerekçe şu: “Sağlık hizmeti sunumu açısından ilimizin herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyacı bulunmamaktadır.”

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