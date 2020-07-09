Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: İktidar 'dislike skandalı'nın tekrarlanmasını önleyecek tedbirlere ihtiyaç duyuyor

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" açıklamasının ardından başlayan sosyal medya düzenlemesi tartışmalarına ilişkin, "İktidar 'dislike skandalı'nın tekrarlanmasını önleyecek tedbirlere ihtiyaç duyuyor" düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "İktidar sosyal medyadan rahatsız görünüyor ama aslında rahatsız olması gereken iktidar değil. Çünkü buradaki kepazeliklerin asıl mağduru o değil. Tam aksine iktidar adına hareket eden ve iktidar tarafından 'yerli ve millî hesap' payesi verilerek sahip çıkılan 'trol örgütlenmesi' yıllardır terör estiriyor burada. Hedefe konulan kişilere yönelik itibar suikastları, hakaretler, iftiralar, tehditler vs. örgütlü biçimde yürütülüyor." görüşünü savundu.

Kiras, "Aslına bakarsanız iktidarın sosyal medya konusundaki rahatsızlığı da çok su götürür durumda. Çünkü iktidar partisinin yönetimine hâkim olan zihniyet için sosyal medya üzerinden her daim ayakta tutulmaya çalışılan kavga gürültü atmosferi ne yazık ki şikayetçi olunan bir husus değil. Aksine kutuplaşmanın artmasının kendi tabanlarını tahkim edici bir etki üreteceği düşünülüyor. Toplumdaki ayrışmaların, düşmanlıkların büyümesinin yol açacağı sosyal problemler hesaba katılmıyor. Hatta bunun kendilerine vereceği zarar bile görülemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kiras, "Hem sosyal hem de konvansiyonel medyanın böyle hoyratça kullanılmasına ilişkin bu yanlış siyasete dur demeye iktidar çatısı altındaki hiç kimsenin gücü ve cesareti de yetmiyor. Ne de olsa iktidar partisindeki iç tasfiyeyi bile bu troller(le) yaptılar. Peki, iktidar sosyal medyadaki kavga gürültü ortamından gerçek manada rahatsız değilse ne diye Twitter’ın, Facebook’un kontrol altına alınmasından, hatta kapatılmasından söz ediyor bugünlerde? Bu sorunun iki ayrı cevabı var: Kimilerine göre, iktidar sözkonusu mecralarda kontrolünü gerçekten daha da artırmak istiyor. Çünkü 'eşit şartlarda bir mücadele' arzu etmiyor. Oyunun zaten kendi lehine olan kurallarını biraz daha avantajlı hale getirecek düzenlemelerden fayda umuyor. Sözgelimi Youtube’daki 'dislike skandalı'nın tekrarlanmasını önleyecek tedbirlere ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Kiras, "Kimilerine göre ise, iktidar son zamanlarda 'yerli ve millî' trollerin imza attığı skandal niteliğindeki çirkinliklerin uyandırdığı tepkiyi dindirmek üzere kendi maruz kaldığı ölçüsüz saldırıların daha fazla tartışılmasını hedefliyor sosyal medya çıkışıyla. Bu ikinci açıklamanın çok da gerçekçi olmadığı belli. Zira iktidar burada bir yanlış görmüyor. Savunulması imkânsız çirkinlikler sergileyebilen 'yerli ve millî trollere' yönelik eleştiriler karşısında bu cenahtan gelen otomatik cevap 'Aynı şeyleri başkaları da yapıyor. Onları niye görmüyorsunuz' şeklinde oluyor. Yani, siyasi mücadele çerçevesinde 'ahlaki iddia'lardan sarfınazar edildiği ifade ediliyor." yorumunu yaptı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce sosyal medya üzerinden gençlerle video konferans buluşması gerçekleştirdi. Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan konferansta sınavların ertelenmemesi kararını eleştiren gençler, '#oymoyyok' yorumu yaptı. Bu yorumlardan sonra yorum yapma bölümü kapatıldı. Aynı zamanda 122 bin 'beğenme' tuşuna basılırken; 419 bin de 'dislike' tuşuna basıldı.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın gençlerle YKS konferansına 'dislike' yağdı; Twitter'da '#OyMoyYok' protestosu başlatıldı