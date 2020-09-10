Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: HDP'nin öncelikle yönelmesi gereken yol etnik milliyetçiliği terk etmek olmalı

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, HDP'nin içindeki bir kesimin savunduğu "Türkiyelileşme" iradesini desteklemenin bu ülkede demokratik düzenin inşası için gerekli olduğu kadar, milletin ayrıştırılmasına yönelik siyasetin zayıflatılmasına katkı vermenin Türk milliyetçiliğinin de gereği sayılması gerektiğini belirterek, "Selahattin Demirtaş’ın Meral Akşener’e uzattığı zeytin dalı bu anlamda olumlu bir adım. Burada niyet sorgulaması yapmak doğru olmaz. Ama bu siyasi hareketin kendini yeniden tanımlamaya girişmeksizin, geçmişe ilişkin en ufak bir özeleştiri vermeksizin, kendi konumunu yeni baştan belirlemeye yönelmeksizin ve bu iradesini bütün Türkiye’ye deklare etmeksizin yapacağı kahvaltı davetlerinin “bizim tabanın oyu zaten ister istemez muhalefet bloku içinde kalıyor, öyleyse bari bunun bir bedeli olsun” şeklinde bir pazarlık girişimi olarak algılanacağı da muhakkak." diye yazdı.

HDP'nin etnik milliyetçiliği terk etmesi gerektiğini vurgu yapan İbrahim Kiras, "Etnik milliyetçilikten vazgeçmek demek Kürtlerin etnik hassasiyetlerine hitap etmekten geri durmak demek. Bunu yaparlarsa o kitlenin oyunu almayı nasıl sürdürebileceklerini kestiremiyorlar, bu bir. İkincisi, mümkün olduğunca yumuşak bir ifadeyle, PKK ile karşı karşıya gelmeye cesaret edemiyorlar." ifadelerini kullandı.

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