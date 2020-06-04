Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: CHP'nin yeni programı, partinin toplum kesimleriyle kuracağı ilişkinin yönünü belirleyecek

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, İstanbul ve Ankara belediyelerini AKP'nin elinden alınmasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük başarısı olduğunu belirterek, "CHP lideri partisinin probleminin sağla, solla, merkezle ilgili olmadığının farkında. Daha doğrusu, “sağ, sol, merkez” gibi kavramları hayatın ve toplumun gerçeklerinin önüne geçirmenin siyasi başarı getirmediğinin farkında.

Toplumun sağına soluna değil tümüne ulaşabilmesi gerektiğini parti politikası haline getirmeye uğraşan Kılıçdaroğlu’na en önemli destek ise kendi partisinden değil, rakibi Erdoğan’dan geldi. AK Parti liderinin ihdas ettiği başkanlık rejiminin seçim sisteminde “yüzde elli+bir” oy alma zorunluğu ittifakların önünü açtı ve bilhassa iktidarın dışlayıcı dilinin de etkisiyle hiç umulmayan bir sonuç ortaya çıktı. Tabiri caizse “beş benzemez” İstanbul ve Ankara’yı iktidar partisinin elinden almakla kalmadı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi için de mümkün senaryoları ortaya çıkarmış oldu. " diye yazdı.

İbrahim Kiras, T24 yazarı Fikret Bila'nın CHP'nin yeni bir parti programı hazırlığı içinde olduğuna yönelik yazısına işaret ederek, "Önümüzdeki genel kongreye yetişecek yeni programda “CHP’ye oy versin veya vermesin her kesimle diyalog kurulması ve mevcut koşullarda ‘Demokratlar İttifakı’nın oluşturulması politikası ve uygulaması” siyaset ilkesi olarak “Kılıçdaroğlu yaklaşımı” adı altında yer alacak.

Bu demektir ki siyasi konjonktürün gerektirdiği geçici bir çözüm gibi görünen “Kılıçdaroğlu yaklaşımı” -CHP’yi muhalefet bloğunun “merkez”ine yerleştirme başarısı sayesinde- kalıcı bir parti ilkesine dönüşmüş olacak. Bu da partinin bundan sonra toplum kesimleriyle kuracağı ilişkinin ve geliştireceği diyaloğun yönünü belirleyecek.

Ancak CHP genel başkanından veya onun danışmanları ile kurmay kadrosundan ibaret bir yapı değil. Tavandan da tabandan da buna karşı direniş olacaktır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun dışarıda kazandığı mücadelenin benzerini kendi içinde kazanması çok daha zor olacaktır. Bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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