Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Bütün dünya aşılamasını yapıp bitirdikten sonra mı biz başlayacağız?

c İbrahim Kiras, Türkiye'de henüz başlamayan aşılama çalışmalarına ilişkin olarak, "Bütün dünya aşılamasını yapıp bitirdikten sonra mı biz başlayacağız?" diye sordu.

Kiras, "Bizdeki problem zaten insanların aşıdan soğuması falan değil, tam aksine ülke nüfusuna yetecek miktarda ürünün tedarik edilip edilemeyeceği konusu. Nedense 'bütün yumurtaların tek sepete konulmuş olması'nın doğurduğu riskler bir de de… Öncelikle, telaffuz edilen rakamlar belirsizlik sisi içinde. Sözgelimi Çin aşısından 50 milyon doz alınacağı söyleniyor ama bu miktarın 'tamamının' ne zamana kadar elimizde olabileceği söylenmiyor. Çinli firma da bir şey söylemiyor. Oysa bu önemli. Çünkü gelmesi beklenen 'ilk parti'nin miktarı çok düşük. Yaygın bir aşılama gerçekleştirmeye yeterli değil." değerlendirmesini yaptı.

Kiras, "İlk başta almaya istekli olmadığımız ama sonradan fikir değiştirip istediğimiz Biontech/Pfizer aşısından da bu anlamda ümit yok. Çünkü sipariş kotaları dolduktan sonra almaya karar verdiğimiz için ihtiyacımızı giderecek miktarda aşı veremiyorlar bize. Yine de geliştirici firmanın başındaki “Türk bilim insanı” ülkesi için ağırlığını koyarak bir miktar aşı tedarikinin yolunu açtı. Ne var ki ocak ayında geleceği söylenen “ilk parti” 550 bin dozdan ibaret (daha önce 1 milyon adet denmişti). Bu çok sembolik bir miktar. İstanbul’un küçük bir ilçesinin nüfusu kadar insana ancak yeter. “30 milyon doza kadar BioNTech-Pfizer aşısı temin edileceği” bilgisini veren Sağlık Bakanı’nın açıklamasına göre “Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecek.” Bu da epeyce geç bir tarih ve miktar ancak Anadolu’daki küçük bir ilimizin nüfusuna yeter. 30 milyon dozun geri kalanı için ise '2021 sonuna kadar gelecek' bilgisi paylaşıldı. Bu durumda 'Bütün dünya aşılamasını yapıp bitirdikten sonra mı biz başlayacağız?' sorusunu sormak gerekiyor galiba." düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Eğer vaktinde harekete geçip sipariş vermiş olsaydık bugün Amerika ve Avrupa ülkeleri ile Suudi Arabistan, İsrail, Katar gibi biz de Biontech firmasının aşılarını alıp vatandaşlarımızı aşılamaya başlamış olacaktık. Ama bizde aşılama takvimi bile belirsiz. Çünkü aşıların ne kadarının ne zaman geleceği meçhul görünüyor." görüşünü savundu.

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