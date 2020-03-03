Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Ankara Rusya ile işbirliğinden kolayca vazgeçebilecek durumda değil artık

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 5 Mart tarihinde yapacağı görüşmenin her zamanki görüşmelerden daha önemli olduğunu vurguladığı yazısında, "Ortadaki realiteye rağmen ‘Askerimizi Rusya vurdu’ cümlesini adeta bir tabu gibi telaffuz etmekten çekinmemizin sebebi budur. Daha açık ifade etmek gerekirse Ankara olup biten her şeye rağmen ‘Rusya ile işbirliği’ siyasetinden kolayca vazgeçebilecek durumda değil artık" ifadelerini kullandı.

Kiras, tüm gelişmelere rağmen Türkiye'nin önceliğinin Rusya ile masaya oturmak olduğunu belirterek, "İdlib’deki ihtilaf çerçevesinde belirginleşmiş olan resmin gereği dış politikamızı yeniden bir ‘denge’ye oturtmaya yönelmek olmalı aslında ama ne yazık ki iç siyasi konjonktür buna izin verebilecek durumda görünmüyor." diye yazdı.

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