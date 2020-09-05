Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Ana muhalefet partisinin 'klasik CHP'li' profilinde bir adayla başarılı olma şansı yok

Karar gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, CHP'nin yerel seçimlerde aday gösterdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerine itirazlar geldiğini, parti yönetiminin bu eleştirilere kulak asmadığını belirterek, "Son yerel seçimlerde İmamoğlu ve Yavaş’ın yerine “klasik CHP’li” profilinde adaylar çıkarılmış olsaydı İstanbul ve Ankara seçimleri kazanılabilir miydi? Ondan önce, “sağ partilerle” bir araya gelerek Millet İttifakı teşkil edilmiş olmasaydı bu sonuç alınabilir miydi? Ondan da daha önce İYİ Parti’nin seçime girebilmesini sağlamak için yapılan hamle benzeri girişimler gerçekleştirilmiş olmasaydı ne olurdu?" diye yazdı.

CHP tabanı üzerinde etkileri sınırlı olsa da, sesi her zaman çok çıkan kesimin, Uğur Dündar veya İlker Başbuğ gibi isimlerin aday gösterildiği taktirde cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabileceğini ifade ettiklerini vurgulayan İbrahim Kiras, "Diğer yandan, tartışmanın birtakım isimler üzerinden yürütülüyor olması belli bir amaca yönelik gibi görünüyor ve açıkçası sağlıklı bir sonuca hizmet etmiyor. Zaten bir sonraki seçime hangi şartlar altında nasıl bir atmosfer içinde gideceğimizi ve kimlerin adaylığının öne çıkacağını şimdiden bilmenin imkânı da yok. Bildiğimiz tek şey şu: Ana muhalefet partisinin mevcut oy oranı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi başına ve “klasik CHP’li” profilinde bir adayla başarılı olma şansı yok." ifadelerini kullandı.

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