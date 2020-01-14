Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: AK Parti tabanında Babacan ve Davutoğlu’nun yeni parti kurmalarıyla açıklanamayacak bir erime var

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, AKP’liler arasındaki ‘yeni partilerin kuruluşunun CHP’ye yarayacağı’ tartışmalarını yorumladı. Kiras, AKP tabanındaki erimenin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun yeni parti kurmasıyla açıklanamayacak derecede olduğunu savundu.

Kiras, son yerel seçimleri de örnek göstererek, “Yani sebebi Babacan ve Davutoğlu’nun yeni parti kurmalarıyla açıklanamayacak bir erime var zaten tabanda. Bu noktadan bakılırsa yeni kurulan partilerin öncelikle eski parti tabanındaki bu küskün kesimin oylarına talip oldukları söylenebilir. Ama yeni partiler olmasa bu küskün kesimin küskünlüğü bitirip yine AK Partiye oy verecekleri pek kolayca söylenemez herhalde” düşüncelerini dile getirdi.

Kiras, “İktidarın bunca zamandır her türlü uyarıya ve ülke yönetiminde ortaya çıkan onca olumsuz sonuçlara rağmen inatla sürdürdüğü ‘yanlışlarını devam ettirme siyaseti’ CHP’ye yaramıyor mu? Ehliyet ve liyakat ilkesinin yerine itaat ve sadakat kuralının getirilmesi CHP’ye yaramıyor mu? Ortak aklı ve demokratik katılımı esas alan kadro hareketinin yerine inşa edilen şahıs partisi algısı CHP’ye yaramıyor mu?” İfadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın