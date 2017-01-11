Karar gazetesi: ABD, Fethullah Gülen'in iadesi için Adil Öksüz şartı koştu

ABD'nin darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in iadesi için 16 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 'FETÖ'nün havacılar imamı' olduğu söylenen Adil Öksüz şartı koştuğu iddia edildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi ABD Adalet Bakanlığı'nın Bakan Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyete firari Öksüz'ün yakalanması, "Talimatı Gülen verdi" demesi halinde iadenin kolaylaşacağını söylediğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu: Adil Öksüz'ün kim olduğunu ben biliyorum, iktidar da biliyor

Karar gazetesinden Erol Metin'in haberi şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki asker kılıklı militanlarına 'darbe yapın' talimatı veren Fetullah Gülen’i Pensilvanya eyaletindeki çiftlikte himaye eden ABD’nin, teröristbaşını Türkiye’ye vermemek için örgütün firari TSK imamı Adil Öksüz’ün yakalanmasını şart koştuğu öğrenildi.

Türkiye’nin Gülen’e ilişkin gönderdiği iade dosyalarını ve geçici tutuklama talebiyle ilgili dosyayı ‘eksiklik içerdiği’ gerekçesiyle Pensilvanya’daki yargı makamlarına intikal ettirmeyen ABD Adalet Bakanlığı görevlilerinin, süreci takip eden Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği yetkililerine “15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz yakalanıp, darbe talimatını bizzat Fetullah Gülen’den aldığını itiraf ederse süreç hızlanır” dediği ortaya çıktı. Karar’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la birlikte ABD’ye giden heyetteki kaynaklardan aldığı bilgiye göre de bu şart Türk büyükelçiliği yetkileri tarafından heyete aktarıldı. ABD Adalet Bakanlığı’nün Adil Öksüz’ün iade için koşul olarak öne sürmesi, heyette de şaşkınlığa neden oldu.

Ankara Trump'ı bekliyor

FETÖ mensuplarını Pensilvanya’dan yönlendirmeyi sürdüren Gülen’in iadesi konusunda Obama yönetiminden ümidini kesen Türkiye, seçimleri kazanan Donald Trump’ın 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturmasını bekliyor. Ankara’da, Trump’ın gelişiyle Gülen’e ilişkin sürecin hızlanacağı beklentisi hakim. Trump’ın Güvenlik ve İstihbarat Başdanışmanı emekli Korgeneral Michael Flynn’in, ABD’nin FETÖ lideri Gülen’e sığınak olmaması yönündeki açıklamaları, Ankara’daki bu iyimser havayı pekiştiriyor. ABD’deki yargı prosedürüne göre suçluların iadesi talebi, öncelikle Dışişleri Bakanlığı’nda bir ön incelemeden geçiriliyor. Daha sonra dosya Adalet Bakanlığı’na gönderiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın toplanan delil ve dosyaları, iadesi istenen kişinin ikamet ettiği yerdeki federal savcılığa göndermesi gerekiyor. Federal savcılık da gerekli incelemelerin ardından dava açıyor. İade ve geçiçi tutuklama talepleri, davaya bakan yerel mahkemece karara bağlanıyor. Türkiye ile ABD arasındaki FETÖ krizi, örgüt lideri Fetullah Gülen’in iade edilmemesiyle sınırlı değil. Birçok FETÖ firarisinin barındığı ABD’de, “KPSS sorularının sızdırılması”, “Şike kumpası” ve “FETÖ çatı davası” gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan, Texas’taki North American Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da “Şu anda ülkemizde kara listede olup kaçan FETÖ mensubu, Amerika’da bir üniversiteye rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem iştir, bu nasıl bir şeydir?” tepkisi geldi.

Washington hala delil bekliyor

Öte taraftan ABD yönetiminden Türkiye’nin teröristbaşı Fetullah Gülen’in iadesi talebine ilişkin açıklama geldi. Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, “Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor” dedi. Bu sürecin ne aşamada olduğuna dair elinde güncel bir bilgi olmadığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, “20 Ocak’tan önce konuya ilişkin bir gelişme beklenip beklenmemesi gerektiği” yönündeki soruya da bu tür süreçlerin zaman aldığı vurgusunu yaparak, “Bilmiyorum” cevabı verdi.