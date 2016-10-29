Karar: FETÖ, Kozmik Oda sırlarını TÜBİTAK'ta 3 kez kopyaladı

Gülen cemaati mensuplarının, kamuoyunda 'Kozmik Oda' olarak bilinen Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı'ndaki devletin güvenliğini ilgilendiren kozmik sırların ele geçirildiği söylenen Kozmik Oda'daki bilgilieri TÜBİTAK'ta üç kez kopyaladığı iddia edildi.

Karar'da yer alan habere göre; düşman işgali sırasında direnişi organize edecek askeri personel ve vatan savunmasında görev alacak sivillerin listelerinin de yer aldığı belgelerin cemaate aktarılmasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK'dan ihraç edilen ve tutuklanan eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'nin kilit rol oynadığı öne sürüldü.

Karar'da yer alan haber şöyle devam ediyor:

Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı'nda arşivlerin tutulduğu odalarda TÜBİTAK'taki bir uzmanla birlikte günlerce arama yapan eski Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Kadir Kayan'a Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir subay refakat etmişti. Belgelerin dışarıya sızdırılması ihtimaline karşı Kayan'ın cep telefonuyla içeriye girmesine izin verilmemiş ve herhangi bir cep telefonu kullanımına yönelik de bölgeye jammerlar konulmuştu. Edinilen bilgilere göre Kayan, TÜBİTAK uzmanının yardımıyla incelediği hard disklerden ikişer imaj aldı. Bu imajların dava açılıncaya kadar Genelkurmay Destek Kıtaları Grup Komutanlığı'ndaki bir kasada tutulması kararlaştırıldı.

"Albay Köse devreye girdi"

Geçen süre zarfında Genelkurmay yetkilileri, söz konusu gizli belgeleri herhangi bir kuruma göndermedi. Ancak 2013 yılında Seferberlik Tetkik Kurulu'nun lağvedilmesine karar verilince devreye o dönem Genelkurmay Adli Müşavirliği koltuğunda oturan FETÖ tutuklusu Albay Muharrem Köse girdi. Köse, “Kozmik oda” soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye Seferberlik Tetkik Kurulu'nun kapatılacağını anlatarak, kendilerindeki hard disk imajlarının ne yapılması gerektiğini sordu. Bunun üzerine Bilgili de imajların kendilerine teslim edilmesini talep etti.

"TÜBİTAK'ta kopyalandı"

Savcı Bilgili, bir müddet sonra teslim aldığı imajları TÜBİTAK'a gönderdi. Daha sonra yapılan incelemelerde hard disk imajlarından TÜBİTAK'tayken 3 kopya alındığı tespit edildi. Elde edilen kopyaların nerede tutuldukları ve kime gönderildiklerinin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başlatılan kozmik oda kumpası soruşturmasında Albay Muharrem Köse bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. Hard disk imajlarından kopya aldıkları açığa çıkan eski TÜBİTAK görevlilerinin firarda oldukları anlaşıldı.