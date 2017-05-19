Karar: Emniyette 'mahrem imam'a paralel karne verilmiş

Hükümete yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi, "FETÖ'nün mahrem imamı" olduğu ileri sürülen kişinin emniyette verdiği ifadeyi aktardı. Haberi "Mahrem imam'a paralel karne" başlığıyla geçen gazetenin iddiasına göre, "mahrem imam" emniyet ifadesinde "Her polis okulunun bir sorumlusu var. Bu kişiler daha sonra emniyete terfi ettirilerek mahrem imam oluyor. Polisler hakkında öğrencilikten itibaren karne hazırlanıp nota göre sicil oluşturuluyor" şeklinde konuştu.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

FETÖ’nün geçen ay deşifre edilen Emniyet’teki mahrem imam yapılanmasını, yıllarca örgütte üst seviyede yöneticilik yapan itirafçı detaylarıyla anlattı. Listedeki 4 bin 672 mahrem imamdan bin 448’inin ç önce FETÖ soruşturmalarında tutuklandığı açıklanmıştı. Binin üzerinde gözaltı yapıldı ve aranan şüphelilerle ilgili de operasyonlar sürüyor. Daha önce farklı bir dosyadan tutuklanan mahrem imamlardan birinin ifadesine Karar ulaştı. Mahrem imamın geçen hafta alınan ifadesinde anlattıkları, FETÖ’nün Emniyet’te nasıl bir sistem kurduğunu da gözler önüne serdi. İstanbul’da dershane eğitimi sırasında FETÖ’cülerle tanıştığını, üniversite eğitimi için gittiği İzmir’de örgüt evlerinde kaldığını anlatan mahrem imam “Bol bol kitap okuyun, zamanı geldiğinde size görev vereceğiz diyorlardı” ifadesini kullandı. Üniversite öğrencisiyken 2005 yılının son aylarında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Okulu öğrencilerinden sorumlu olduğunu anlatan mahrem imam, kendisiyle birlikte aynı evde kalan diğer üniversitelilerin de farklı polis okullarındaki öğrencilerden sorumlu olduğunu söyledi. Bu okul Ankara’nın Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş’ın da okuduğu polis meslek lisesi olması nedeniyle dikkat çekti. Mahrem imam, sorumlu olduğu öğrencileri isim olarak hatırlamadığını ancak resimleri gösterilirse hangileriyle ilgilendiğini söyleyebileceğini belirtti.

Polis meslek okulundaki öğrencilerle yaptıkları çalışmaları kendilerinden sorumlu E’ye haftalık brifinglerle aktardıklarını söyleyen mahrem imam “Bu kişi de Excel sayfası oluşturarak sürekli gelenlere 5’lik, orta seviyedekilere 3’lük, düşük seviyedekilere 1’lik, umut vadedenlerle, ilgi gösterilmesi durumunda kazanabilecek kişiler için (i) harfiyle işaretlenirdi. Dinle alakası olmayanlar ise ehli dünya kelimesinin başharfleriyle E.D. şeklinde işaretlenirdi” dedi. Polis meslek okullarında imamlık yaptıktan sonra Emniyet’te görevlendirildiklerini söyleyen mahrem imam, kendisinin de İstanbul Çevik Kuvvet Müdürlüğü’ne verildiğini anlattı. İtirafçı imam “Polisleri sözel, sayısal ve eşit ağırlık olarak ayırarak ‘kampanya’ adını verdiğimiz çalışma yaptık. Örgütten bir kez psikolojik sorunlarım nedeniyla ayrıldım. Daha sonra dönüdüm. Türkiye’nin 7 bölgesinden sorumlu polis imamları ve hepsinin üstünde bir de Türkiye polis imamı bulunur” dedi. Mahrem imamın ‘Türkiye polis imamı’ olarak açıkladığı isim ise Aleviler’den sorumlu imam olarak kamuoyuna yansıyan S.Ü.