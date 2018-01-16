Karar: CHP, yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasını isteyecektir

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, iki gün (14 Ocak 2017) önce CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Canan Kaftancıoğlu'nun istifasının istenebileceği görüşünü dile getirdi.

Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medya hesabında yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle "terör örgütü propogandası" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile fotoğrafları dolaşıma giren Kaftancıoğlu, “HDP çizgisine yakın olsam şu anda HDP’de siyaset yapıyor olurdum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapıyorum ama memleketim için kim doğruları yapıyorsa ben ‘bu doğrudur’ derim. Savaş tezkeresi oylandığında ‘aslan CHP aslan BDP savaşa hayır’ demişim. Bugün olsa yine aynı paylaşımı yaparım" ifadesini kullanmıştı.

Kiras'ın "Savaşa mı giriyoruz?" başlığıyla (16 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı ne sosyal demokrat ne ulusalcı ne de Atatürkçü çizgide bir siyasetçi. CHP’den ziyade marjinal sol partilerden birinde siyaset yapması beklenebilecek bir isim. Özellikle son birkaç yıldır kendi geleneksel tabanının ötesinde toplumun geniş kesimlerine açılma hedefini benimsemiş olan parti yönetiminin böyle bir hedefi gerçekleştirme kapasitesinde olmadığını gösteren acı bir örnek. CHP böyle bir profille geniş toplum kesimlerine açılmayı bırakın, mevcut seçmenini de kaybeder. Çünkü CHP’nin kemik seçmeninin ana politik karakterini ulusalcı duyarlığın oluşturduğunu bilmeyen yok.

Kusura bakmasınlar ama bu tablo ana muhalefet partisini yöneten kadroların kendi dar tabanlarının hassasiyetlerine bile yabancı olduklarını gösteriyor.

Ne olursa olsun CHP böyle bir profili sırtında taşıyamaz. Herhalde söz konusu kişinin yakında istifası istenecektir. Dolayısıyla bu noktada “CHP’de seçim yapılıyor, il başkanları başka partilerdeki gibi merkezden atanmıyor” retoriğine gerek yok. Parti içindeki iki hizbin mücadelesi bağlamında İstanbul il başkanlığı seçiminde en güçlü aday durumuna gelen kişinin siyasi çizgisinde sorun görmeyen hizip liderlerinin vizyonu ve kapasitesi ortada. Sorun da bu zaten.