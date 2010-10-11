-KARAR BOZULUNCA CEZA 27 YIL ARTTI KOCAELİ (A.A) - 11.10.2010 - Kocaeli'de 17 yaşındaki bir genci bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle toplam 33 yıl hapse mahkum edilen 3 sanık, kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada toplam 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmit'te aralarında husumet bulunan genci öldürdükleri gerekçesiyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Nisan 2008 tarihinde sanıklar Abdurrahman Averberk 15 yıl, İsmail Averberk ve İbrahim Kayapınar ise 9'ar yıl hapis 4'er hapis cezasına çarptırıldı. Müşteki ve sanık avukatlarının temyize götürdüğü kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine sanıklar yeniden yargılanmaya başladı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlayan davanın 4. duruşmasına öldürülen Oğuzhan Yılmaz'ın ağabeyi Yıldırım Yılmaz, tutuklu sanıklar İsmail Averberk, Abdurrahman Averberk ve İbrahim Kayapınar ile sanık avukatları Nazmi Küçükosmanoğlu ve Sevinç Gümüş katıldı. Sanık avukatı Küçükosmanoğlu, maktul ile sanıklar arasında yaşanan tartışmada, maktulün elindeki bıçakla sanıklara saldırdığını, bunu üzerine sanıklardan Abdurrahman Averberk'in ağır tahrik altında kalarak maktulü öldürmeye kastı olmadan bıçakladığını söyledi. Sanıklardan İbrahim Kayapınar, İsmail ve Abdurrahman Averberk ile gittikleri kafede maktulle tartıştıkları ve maktulün daha sonra merdiven boşluğundan aşağı düşerek yaralandığını belirterek, '' Maktule yardım için aşağı gittiğimizde önümüze çıkarak bize saldırdı. Abdurrahman kendisini korumak için kendi bıçağı ile maktule saldırdı'' dedi. Sanık Abdurrahman Averberk, olaydan yaklaşık 2 hafta önce kardeşi Harun Averberk'i, maktulün bıçakla yaraladığını, olay günü ise İsmail Averberk ve İbrahim Kayapınar'la gittikleri kafede maktulle karşılaştıklarını anlattı. Bu sırada maktulle aralarında tartışma çıktığını ve bu sırada merdiven boşluğuna düşen maktulün yaralandığını ifade eden Averberk, yardım için yanına gittikleri, maktulün kendilerine saldırması üzerine cebinden çıkardığı bıçakla karşılık verdiğini öne sürdü. Sanık İsmail Averberk ise diğer sanıkların beyanlarına katıldığını belirterek olay günü maktulün kendisini sırtından bıçakla yaraladığını ve olayla ilgisinin olmadığını söyledi. -MAHKEME CEZAYI ARTIRDI- Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdurrahman Averberk'in olay tarihinde 17 yaşındaki olan Oğuzhan Yılmaz'ı kasten bıçaklayarak öldürdüğü, diğer sanıklar İbrahim Kayapınar ve İsmail Averberk'in ise sanık Abdurrahman Averberk'le birlikte irade birliği içerisinde suça ortak olduklarına hükmederek, sanıkları müebbet hapis cezasına çarptırdı. Maktulün olaydan yaklaşık 2 hafta önce Harun Averberk'i bıçakla yaralamasını sanıklar lehine hafif tahrik kabul eden mahkeme heyeti cezayı 20'şer yıla indirdi.