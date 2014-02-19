Karar: Başbakan'a ayakkabı kutusu gösterilebilir!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, evinin balkonundan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ayakkabı kutusu gösteren Nurhan Gül'ün eylemi, savcılık tarafından ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi ve dava açılmasına gerek görülmedi.

Nurhan Gül, Akhisar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde Başbakan Erdoğan’ın konuşması sırasında, meydana bakan evinin balkonundan ayakkabı kutusu göstermişti. Bunun üzerine Başbakan’ın yakın korumaları ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülmüştü. CİHAN'ın haberine göre, Gül’ün bu hareketini 'sessiz ve pasif' olarak değerlendiren savcılık, gösteri ve ifade özgürlüğüne aykırı bir davranış olmadığı kanaatine vararak soruşturma açmadı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Manisa Barosu Başkanı Zeynel Balkız, Akhisar Savcılığı'nın bu tutumunu takdirle karşıladığını söyledi. Balkız, “Akhisar’daki bir toplu açılış töreninde bir avukat arkadaşımızın eşinin, meydana doğru sessiz, herhangi bir söz ifade etmeden ayakkabı kutusu uzatması emniyet kuvvetleri bakımından hukuka aykırı bir davranış olarak görülmüş. Ardından kadın , konut dokunulmazlığı ihlâl edilmek suretiyle karakola götürülmüş. Netice itibariyle bu konuda bir soruşturma başlatılmış ama Akhisar Savcılığı, ‘Bu sessiz, pasif bir gösteridir. Gösteri ve ifade özgürlüğüne aykırı bir davranış değildir.’ tespitinde bulunarak, bu konuda dava açılmamasına ve soruşturma başlatılmamasına karar vermiştir. Akhisar Savcılığı'nın soruşturmaya gerek duymaması ve sonlandırmasını, Türk demokrasisi adına tebrik ediyorum” dedi.