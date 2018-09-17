Karar alındı; Irak, Türkiye sınırına muhafız konuşlandıracak

T24

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ‘sızmaları’ engellemek ve hava sahası ihlallerini tespit etmek amacıyla Türkiye sınırına federal güvenlik güçlerinin konuşlandırılacağını duyurdu.

Irak Başbakanı İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Meclisi, Türkiye sınırı boyunca sınır muhafızlarının konuşlandırmasına karar verdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, “Başkomutan Haydar el İbadi, Irak Milli Güvenlik Meclisi’ni topladı ve gündemdeki başlıklar görüşüldü. İlk sıralarda istikrar ve güvenliğin sağlanması ile Irak sınırlarının kontrol altına alınması vardı” dendi.

Açıklamada, aylardır hükümete karşı şiddetli gösterilere meydan olan Basra olmak üzere bütün kentlerde vatandaşların mal ve can güvenliği ile kamu mallarının güvenliğini sağlamanın olduğu vurgulanırken, Türkiye ile sınır güvenliğini sağlamak ve ihlalleri engellemek için sınıra sınır muhafızları konuşlandırılması için karar alındığı duyuruldu.

Milli Güvenlik Meclisi, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerini belgeleyerek Birleşmiş Milletler'e iletmesi yönünde de karar aldı