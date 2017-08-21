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Karapınar'da taciz kavgası: 1 Suriyeli öldü, 1 Suriyeli yaralandı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Karapınar İlçesi'nde, mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında taciz iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21 Ağustos 2017 14:22

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde, mahalle sakinleri ile Suriyeli grup arasında taciz iddiasıyla çıkan silahlı kavgada, Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Fatih Mahallesi Seçilmiş Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet Ertunç (20), yanında Hasan Özenli (24) ve Musa Güdal (34) ile birlikte gezdiği sırada, iddiaya göre daha önce kız kardeşini rahatsız edip, tacizde bulunan ve aynı sokakta oturan Suriyeli 8 çocuk babası Mustafa El Muhammed (35) ve 5 çocuk babası Hüseyin El Muhammed ile karşılaştı. İki grup arasında taciz olayı nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre kavga sırasında evinden av tüfeğini alan Mehmet Ertunç, Suriyeli iki kişinin üzerine ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mustafa El Muhammed ile Hüseyin El Muhammed, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa El Muhammed yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin El Muhammed de ilk tedavisinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.
HASTANE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Olaydan sonra Mehmet Ertunç ve 2 arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Suriyeliler\'in yakınları da hastaneye akın etti. Taciz olayını duyan çevredekiler, Suriyeliler\'e tepki göstermek için hastane önüne gitti. Polis ve jandarma hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, evlerinde bulunan polisler de göreve çağrıldı. Zaman zaman ilçe sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona ererken, iki grup da hastane önünden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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