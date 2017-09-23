Karapınar'da 40 metre çapında yeni obruk oluştu

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR(Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar İlçesi\'nde merada 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

İrili- ufaklı 100\'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar\'da yeni obruk daha oluştu. İlçe merkezinin 7 kilometre kuzeyinde Büyük Karakuyu Yaylası\'ndaki mera alanında 40 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Yaylada oturan Hikmet Koçhan, obruklar nedeniyle halk olarak sürekli tedirgin halde yaşam sürdükerini belirtti. Koçhan, \'\'Her yıl irili ufaklı obruklar görmeye alıştık, ama yine de korkarak yaşıyoruz. Ani ses ve gürültülerde korkuyoruz. Bizi en korkutan da ne zaman nerede obruk olacağı. Belki o anda koyun otlatıyor olabiliriz. Çocuklarımız oradan geçiyor olabilir\'\'dedi. Obruklar nedeniyle artık hayvanları otlacak yer kalmadığını ileri süren Koçhan, şöyle konuştu:

\"Geçtiğimiz yıllarda, güneş enerjisi santrali sahasına tahsis edilen arazi, bizim koyunlarımızın otlandığı alandı. Şimdi güneş enerji santrali kurulacak. Bizler de diğer alanlarda hayvanlarımızı otlatıyoruz. Ama o bölgelerde sürekli obruk oluşuyor. Artık hayvancılık yapacak yer kalmadı. Bizler zor durumdayız.\'\'



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