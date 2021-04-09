Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin projesi için açılan mimari yarışmayı kazanan belli oldu

Kalyon Holding tarafından 1 milyar dolar yatırımla, 20 milyon metrekarelik alana kurulan Karapınar Güneş Santrali'nin denetleme, kontrol ve Veri Merkezi (SCADA) için açılan mimari tasarım yarışması sonuçlandı. 61 Projenin katıldığı yarışmayı, Y. Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin’in “Vaha” isimli projesi kazandı. Düzenlenen ödül töreninde Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve jüri üyeleri Karapınar Güneş Enerji Santrali hakkında açıklamalarda bulundu.

Santralin üretim kapasitesinin 1.000 MW olduğuna dikkat çeken Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali tamamlandığında 3,5 milyon adet panelle 1.000 MW üretim kapasitesine sahip olacak. 2.600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak. Ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak. Şu anda yapımı devam etmesine rağmen 190 MW üretim kapasitesinin üzerine çıkmış durumda" dedi.

Jüri üyelerinden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Kübra Kalyoncu Şeherli ise projeyle ilgili olarak, “Yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle de güneş enerjisi alanında yapılan yatırımlar ülkemize küresel rekabette güç kazandıracak" diye konuştu.

"2050 yılında enerji ihtiyacımız 2018 yılındakinden 2 kat fazla olacak"

Jüri Başkanı Mimar Melike Altınışık ise önümüzdeki yıllarda enerji ihtiyacının daha da artacağını belirterek şöyle konuştu:

“2050 yılında ihtiyacımız olan enerji miktarı; 2018 yılında tüketilenin iki katı olacak. Yenilebilir enerji kaynakları ise karşımıza çıkan tek çözüm yolu. Türkiye’de de bu anlamda önemli adımlar atılıyor. Karapınar’ın odağında ise SCADA Merkezi olacak."

SCADA Nedir?

Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harfleri ile oluşturulan SCADA, “Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” sistemi olarak adlandırılıyor. SCADA sistemleri ile geniş alana yayılan tesislerin tek bir merkezden cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi aygıtlarla izlenebilmesi sağlanıyor.