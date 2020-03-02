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Karaoğlan'ın çizeri Suat Yalaz hayatını kaybetti

02 Mart 2020 23:22

İlk kez 1 Nisan 1963'te yayımlanmaya başlayan ve Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan Karaoğlan'ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti.

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