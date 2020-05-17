Karantinayı ihlal edip plaja gitti; Instagram paylaşımları kendisini ele verdi

New York'tan Hawaii'ye giden bir turist, 14 günlük karantina kuralını ihlal ederek plaja gitti. Plajdan Instagram hesabına fotoğraf paylaşan 23 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Hawaii, yeni tip Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bölgeye gelen turistlerin 14 gün boyunca karantinada kalmalarını zorunlu kıldı. 23 yaşındaki bir genç New York'tan Hawaii'ye 14 gün karantina şartıyla gitti.

Kuralı ihlal ederek plaja giden genç, Instagram hesabında plajdan, sörf yaparken, güneşlenirken olmak üzere pek çok fotoğraf paylaştı. Vatandaşların fotoğrafı yetkililere şikayet etmesi üzerine kuralı ihlal eden genç gözaltına alındı.

Hawaii'de 638 Koronavirüs vakası kaydedildi ve 17 kişi hayatını kaybetti. Hawaii'ye giden turistler 14 gün boyunca karantinada kalacak ve ihlal etme durumunda 5 bin dolardan bir yıl hapise kadar ceza alacak.