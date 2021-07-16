Karantinayı ihlal edip kahvehaneye giden adama hapis cezası

Kayseri'de Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylül’de evinde karantinaya alınan Kamil K., karantinanın 3. gününde kuralı ihlal ederek kahvehaneye gitti.

Polis ekiplerinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusunda Kamil K.’nin, Koronavirüs temaslısı olarak karantinada olması gerektiği tespit edildi ve tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.

Kamil K. hakkında, TCK'nın 195. maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Kamil K. katılmadı. Mahkeme hakimi, Kamil K.’yi, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (İHA)