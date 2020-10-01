Karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

Bilecik’te Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurduna yerleştirilen ve ismi açıklanmayan kişi, birinci kattan inmeye çalışırken düşerek, ayağını kırdı.

Bilecik’te, belirtiler üzerine yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmanın ardından temaslı olduğu belirlenen kişiler ise KYK Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Temaslılardan ismi açıklanmayan kişi, yurdun 1'inci katından aşağı inmeye çalıştığı sırada düştü. Yurt görevlilerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, temaslı kişiyi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Covid-19 hastası temaslısının düşme sonucu ayağının kırıldığı belirlenirken, tedaviye alındı. (DHA)