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Koronavirüs

Karantinadan kaçan kişi abisinin ihbarı sonrası yakalandı 

01 Nisan 2020 13:03

Kayseri'de dün akşam saatlerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle gözlem altında bulunduğu hastaneden firar eden bir kişi abisinin yerini ihbar etmesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.00'da Kocasinan ilçesinde bulunan Emel-Mehmet Tarman Çocuk Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Koronavirüs şüphesiyle karantinada bulunan kişi hastaneden kaçtı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneden kaçtıktan sonra abisi tarafından yeri ihbar edilen kişi, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan kişi, yeniden hastaneye götürülerek karantina altına alındı. (İHA)

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