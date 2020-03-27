Karantinadaki milyonlara uyarı: Prezervatif kıtlığı yaşanabilir, aylar sürebilir

Dünyadaki her beş prezervatiften birini üreten marka, Koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara verdi. Malezya’da üç fabrikası bulunan şirket, 10 gündür hiç ürün çıkarmadı.

Sputnik'in aktardığına göre; şirketin yöneticisi Goh Miah Kiat, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Her yerde küresel bir prezervatif sıkıntısı göreceğiz, ki bu bir hayli korkutucu. Bu kıtlık sadece birkaç hafta ya da bir ay olmayacak, aylarca devam edebilir” dedi.

Kiat, üretime devam etmek konusunda bir istisna yapmaları için hükûmete başvuruda bulunduklarını belirtti.

Kiat, “Güzel olan şu ki hâlâ prezervatife olan talep bir hayli yüksek, beğenin ya da beğenmeyin, buna sahip olmak hâlâ gerekli bir şey, özellikle de şu anda insanların çocuk sahibi olmak için doğru bir zaman olmadığını düşündüğünü göz önünde bulundurursak… Şimdi hiç zamanı değil, çok fazla belirsizlik var” ifadelerini kullandı.

Durex gibi sektörün bilinen markaları tarafından normalde pazarlanan prezervatif miktarında da hâlihazırda 100 milyon adet gibi bir açık olduğu belirtildi.

Malezya dışındaki en büyük prezervatif üreticileri ise Çin’de yer alıyor. Salgını henüz kontrol altına alabilen Çin’de de pek çok fabrika hâlâ kapalı olduğu için üretimini yakın zamanda artması beklenmiyor.