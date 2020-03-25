Karantinadaki genç kadın anlattı: Birbirimizle dayanışmaya başladık, burada tek ihtiyacımız hijyenik ped

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uçuşların durdurulduğu Almanya’dan gelerek İstanbul’un Güngören ilçesindeki karantina yurduna yerleştirilen Başak Nur Yılmaz, "Birbirimizle dayanışmaya başladık, burada tek ihtiyacımız hijyenik ped" dedi.

Almanya’nın Düsseldorf kentinden İstanbul’a geldikten sonra Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınan 23 yaşındaki Başak Nur Yılmaz günlük hayatını anlattı.

“Burada yavaş yavaş birbirimizle dayanışmaya başladık. Tek eksiğimiz, hijyenik kadın pediydi. Ben de ihtiyacımdan fazla olanı koridoruma bıraktım" diyen Yılmaz, "Kimse kimseyle görüşmüyor ama birbirimize bazı yardımlarda bulunuyoruz, güzel sözler söylüyoruz. Görünce artık selamlaşmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Karantina'nın ilk günlerin yemek konusunda aksaklıkların yaşandığını anlatan Yılmaz, "Dün dördüncü günüydü karantinanın. Odalarımızı temizlediler. Kapının, pencerenin kollarını yerleri temizlediler. Bize de zaten genel verildi, isteyen istediği zaman kendi de temizleyebiliyor” dedi.

'Karantina komşusu’ndan teşekkür notu

Yılmaz karantinadaki kadınlar arasındaki dayanışmayı ise şu sözlerle anlattı:

“Burada tek eksiğimiz, hijyenik kadın pediydi. Bize verilen malzemelerin içine koymamışlar, ben de ihtiyacımdan fazla olanı koridoruma bıraktım. Bizim karşı koridora geçmemiz yasak ama bir polis beyden rica ettim, iki koridora da paylaştırdım. Bunu paylaşırken bir not yazmıştım. Sonra onun üzerine bir hanımefendi teşekkür etmiş not ile mesela. Tek eksiğimiz ped, bu düşünülmemiş. Demek ki buna bir ihtiyaç var, bu belirtilmesi gereken bir durum ki temin edilebilsin”

"En keyifli anlar, çay saatleri"

Görevlilerin üç öğün yemek servis ettiğini söyleyen Yılmaz, “Sürekli yemek yiyoruz. Sürekli kapımız çalınıyor, sağ olsunlar o konuda kimseyi sıkıntıda bırakmıyorlar. Buranın en keyifli saatlerinin çay saatleri olduğunu düşünüyorum. Genellikle saat 12 gibi, bir görevli koridora termos ile çay bırakıyor” dedi.

Vatandaşlara evde kalın çağrısı da yapan Yılmaz, “Gerçekten biz burada nasıl kalıyorsak aynı şekilde evde kalın. İnşallah bu günleri atlatacağız” diye konuştu.