Karantinada satışı patlayan makarna, hazır çorba, kondom satışları Haziran'da sert düştü

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci tüketici alışverişinde de kendini gösterdi. Sokağa çıkma yasaklarıyla tüketilen ürünlerden alışveriş saatlerine kadar yaşanan değişiklikler 1 Haziran itibarıyla normale döndü. Mart, nisan ve mayıs aylarında en çok tercih edilen un, margarin, süt ve maya haziran ayında rafta kaldı. Alışverişler hafta sonu yapılırken en çok tercih edilen ürünler ise atıştırmalıklar oldu.

Bakkal, büfe ve küçük marketlerden oluşan geleneksel perakende kanallarının alışveriş verilerini izleyen Trendbox’un İstanbul’da 1000’den fazla noktadan aldığı bilgilere göre karantina kısıtlamalarının kalktığı 1 Haziran’dan sonra maden suyu satışları yüzde 104, kek satışları yüzde 33, çikolata satışları yüzde 25 artarken evde yemek yapımında kullanılan um ve maya satışları yüzde 62, hazır çorba yüzde 43, margarin yüzde 29 düşüş kaydetti.

Koronavirüs döneminde mart ayından bu yana yaşanan alışveriş değişimlerini analiz etti. Trendbox’a göre Türkiye’de Koronavirüs vakasının açıklandığı ilk gün olan 11 Mart itibarıyla bakkallardan sırasıyla en çok kolonya, el temizleyici, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünleriyle un, makarna, konserve balık, hazır çorba gibi uzun süre dayanabilecek ve daha çok evde yapılabilecek gıdalar satın alındı.

Pandemi sürecinin uzaması ve evde kalınan sürenin artışıyla mart ve nisan ayında da alışveriş sepetinin vazgeçilmezi maya ve un oldu. Bu iki ürünü kondom ve soda takip etti. Nisan ayının son haftasında ise salgınla birlikte stok yapılan kolonya, el dezenfektanları, makarna ve tuvalet kağıdı kategorilerinde düşüş yaşandı.

Alışveriş hafta sonuna bırakıldı

Normalleşme süreci ve sokağa çıkma yasaklarının kalkması alışverişlerin yapıldığı saatlerde de değişikliğe neden oldu. 1 Haziran’dan önce alışverişin en yoğun olduğu zaman sokağa çıkma yasağı öncesi cuma günü saat 19:00 iken normalleşmeyle birlikte alışverişin en yoğun olduğu gün cumartesi, en yoğun olduğu saat ise 21:00 olarak görüldü. Hafta içi yapılan alışverişlerde de yüzde 17 oranında artış yaşandı.