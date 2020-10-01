Karantinada olması gereken otobüs şoförü sürücü koltuğunda yakalandı

Trafikte durdurulan otobüs şoförünün Covid-19'lu kişilerle temaslı olduğu belirlendi. Karantinada bulunması gereken şoför ceza kesilerek hastaneye götürüldü.

İstanbul Beyoğlu'nda korona virüsü denetimi yapan polisler karantinada bulunması gereken otobüsü şoförünü araçta buldu. Covid-19'lu kişilerle temaslı olan ve evde karantinada olması gereken şoför, ambulansla hastaneye götürüldü.

Tarlabaşı Bulvarı'nda Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan özel halk otobüsünü durduran polisler şoföre 3 bin 150 lira ceza da yazdı.

Daha sonra otobüsteki yolcular indirilip başka otobüse bindirildi.

Özel halk otobüsü dezenfekte edildikten sonra başka bir şoföre teslim edildi.