Karantinada olması gereken kişiler başkalarının HES kodlarıyla halısaha maçına çıkmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur son on gündür yaptıkları kontrollerde Covid-19 testi pozitif olan veya karantinada olması gereken bazı kişilerin, başkalarının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu kullanarak tesislerden yararlanmaya çalıştıklarını belirlediklerini söyledi.

Milliyet’in aktardığına göre, özellikle futbol maçı yapmak için gelen vatandaşlarda bu durumla karşılaşıldığını kaydeden Onur, "HES uygulamasını çok beğeniyorum. Bir aydır bütün personelimizden, tesis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan tesislerimizden içeri girerken HES kodunu istiyoruz. Son üç haftadır futbol maçına rezervasyon yaptırmış kişilerin HES koduna baktığımızda riskli olduğunu tespit ediyoruz. Her hafta bu şekilde üç kişiyi belirliyoruz. Kişi, durumun farkında olmadığını söylüyor. Hemen gerekli yerleri arayıp durumu bildiriyoruz. Tesisimize almıyoruz. Bana bu durum cana kast ile eşit geliyor. Devlet ‘Evden çıkmayın’ diyor, adam çıkmış, maça gelmiş." dedi.

Onur, "Kişi pozitif olduğunun farkında ve biliyor. Ama tesise girmek için başkasının HES kodunu gösteriyor. Başkasını takmaması ayrı bir şey, bir de yalan söylüyor. Bunu nasıl yakalıyoruz? Vatandaşın verdiği HES kodunu, Hayat Eve Sığar uygulamasından ‘HES kodu sorgula” kısmına yazıyoruz. Verilen HES koduyla sorgulama yapılınca kişinin TC kimlik numarasının son üç hanesi ekranda görüntüleniyor. Verilen HES koduyla kişinin kimliğindeki TC kimlik numarası uymuyor. On gündür HES kodunu sorarken kimlik numarasını da istiyoruz. Oradan bu vakaları yakalamaya başladık. Bu durum genelde futbol maçlarında daha çok karşımıza çıkıyor. Gelenlerin çoğu arkadaş. 15 kişi ile oynanan bir oyun. Orada beş kişiye bulaştırsa bu rakam bir hafta da 200-300 olur." ifadesini kullandı.