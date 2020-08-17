Karantinada olması gereken kişiler Abant'ta yakalandı!

Bolu'da biri pozitif, diğeri pozitif temaslı iki kişi karantinada olmak yerine Abant Tabiat Parkı'na gelince jandarma tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abant Tabiat Parkı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollerde bulundu. Tabiat parkına girmeye çalışan 2 kişiden birinin Covid-19 pozitif, diğerinin isi temaslı hasta olduğu belirlendi

Ankara'da evlerinde karantinada olması gerekirken Abant'a gelen iki kişi jandarma ekipleri tarafından girişte bekletildi. Olay yerine çağrılan özel kıyafetlerli sağlık ekipleri, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Abant Tabiat Parkı'nın girişinde ise dezenfekte çalışması yapıldı. Ziyaretçilere tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.



