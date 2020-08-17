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Karantinada olması gereken kişiler Abant'ta yakalandı!

17 Ağustos 2020 12:12

Bolu'da biri pozitif, diğeri pozitif temaslı iki kişi karantinada olmak yerine Abant Tabiat Parkı'na gelince jandarma tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abant Tabiat Parkı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollerde bulundu. Tabiat parkına girmeye çalışan 2 kişiden birinin Covid-19 pozitif, diğerinin isi temaslı hasta olduğu belirlendi

Ankara'da evlerinde karantinada olması gerekirken Abant'a gelen iki kişi jandarma ekipleri tarafından girişte bekletildi. Olay yerine çağrılan özel kıyafetlerli sağlık ekipleri, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Abant Tabiat Parkı'nın girişinde ise dezenfekte çalışması yapıldı. Ziyaretçilere tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

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