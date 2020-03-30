Karantinada olan Zeynep Alkan sevgilisiyle poz verdi

Eğitimi için yurt dışında olan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karantinada ormana gidin" diyerek sevgilisiyle poz verdi.

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse Hollanda'da yakalandı. Eğitimi için yurt dışında yaşayan Alkan, insanların sokağa çıkmadığı bir zaman diliminde sevgilisiyle ormana gitti.

Haberler.com'un haberine göre; hafta sonu Hollanda'da bulunan Amsterdam Ormanı'nı ziyarete giden Alkan, buradan yaptığı paylaşımlarla dışarıya çıkamayan takipçilerini güldüren paylaşımlar yaptı.



Güneşli havayı fırsat bilerek ormana giden Zeynep, sevgilisiyle çimlere uzanarak temiz havanın tadını çıkardı. Eğlenceli halleriyle tanınan Alkan, bir ara ağaca sarılarak "Karantinada ormana gidin" dedi.