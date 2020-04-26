Karantinada ekmek pişirenler kervanına Yılmaz Özdil de katıldı: Gazeteciliği bırakıp bu işe gireceğim

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, karantina günlerinde ekmek pişirenler kervanına katıldı. Özdil, ramazanın ikinci gününde pişirdiği pideyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Karantinadan sonra gazeteciliği bırakıp, fırın işine gireceğim” dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları nedeniyle binlerce insan evlerde ekmek yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son olarak gazeteci Yılmaz Özdil de sokağa çıkma yasağının son gününde pişirdiği ramazan pidesini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Evde pide yapımı başarıyla tamamlandı, karantinadan sonra gazeteciliği bırakıp, fırın işine gireceğim" diye yazdı.