Karantinada 102 kilo aldı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin’de, 26 yaşındaki Zhou karantina sürecinde 102 kilo aldı. Beş ayda 102 kilo alarak 279 kilo olan Zhou, Vuhan’ın en ağır insanı oldu.

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi, 1 Haziran’da hastaneye kaldırılan Zhou’nun görüntülerini yayınladı. Zhou’nun medikal kontrolleri yapıldıktan sonra sağlık durumunun normale döndüğü aktarıldı.

Zhou’nun, bir internet kafede çalıştığı ancak ocak ayında, virüsle mücadele kapsamında alınan kısıtlayıcı tedbirler ve karantinayla beraber beş aydır evden çıkmadığı kaydedildi. Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesinden doktor Li Zhen, Zhou’nun dokuz gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ardından hastane odasına transferinin yapıldığını söyledi.