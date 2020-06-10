Karantina yurtlarındaki öğrencilerin eşyaları çalındı!

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci yurdunda karantina altına alınan vatandaşların öğrencilerin dolaplarını kırarak eşyaları çaldığı belirtildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşlar çeşitli yerlerde olduğu gibi öğrenci yurtlarında da karantina altına alındı.

Mersin Erdemli KYK yurdunda çekilen görüntülerde karantina altında kalanların öğrencilerin dolaplarını kırarak eşyalarını aldıklarını ortaya koydu. Görüntüleri Abdi Baktur isimli kullanıcı, “Burası Mersin Erdemli KYK Yurdu. Yurtta karantinada kalanlar, öğrencilerin dolaplarını kırarak eşyalarını almışlar. Hem devletin yurdunda kal, hem devletin malına zarar ver, hem de insanların eşyalarını yağmala. Ayıp yahu” ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşımın altına yapılan bir yorumda eşyaların karantinada kalanlar tarafından çalınmadığı taşeron işçiler tarafından çalındığı iddia edildi. Paylaşıma yanıt veren bir kişi de söz konusu yurtta kaldığını belirterek, "Yurdu aradım, bu olay son karantinada yaşanmış ve karantinada hükümlüler varmış" diye yazdı.

Öte yandan Twitter'de #KYK'daneleroluyor etiketi oluşturuldu.

Birçok kullanıcı yurttan eşyasının çalındığına dair paylaşım yaptı.