Karantina yurdunda görevli güvenlik amirinin testi pozitif çıktı

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; Konya'da karantina yurdu olarak hizmet veren Kutalmışoğlu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda görevli Güvenlik Amiri Ramazan Öney Koronavirüs'e yakalandı.
Umreden dönenler
Umreden dönen yurttaşlar 15 Mart tarihinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya’da 2 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK ) yurdunda karantina altına alınmıştı.
Karantina süresi dolan umrecilerden test sonucu negatif çıkanlar evlerine dönerken, test sonucu pozitif çıkanlar ise hastanede tedaviye alındı.