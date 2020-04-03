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Koronavirüs

Karantina yurdunda görevli güvenlik amirinin testi pozitif çıktı

Umreden dönenler Konya'da karantinaya alınmıştı

03 Nisan 2020 13:28

Konya'da, umreden dönenlerin kaldığı karantina yurdunda görev yapan güvenlik amiri Ramazan Öney'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Öney, hastanede gözlem altına alındı.

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