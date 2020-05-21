Karantina kuralına uymayan belediye başkanı, polise yakalanmamak için tabutta ölü taklidi yaptı

Peru'da, Koronavirüs salgınına rağmen arkadaşlarıyla içki içmek için buluşan ve karantina kurallarını çiğneyen belediye başkanı, polisin olay yerini basmasının ardından tabuta girerek ölü taklidi yaptı.

The Daily Mail'de yer alan habere göre; Tantara kentinde, belediye başkanını gözaltına almak için olay yerine baskın düzenleyen polis, Jaime Rolando Urbina Torres'i yüzünde bir maske ve tabuta yerleşmiş bir şekilde buldu.

Güvenlik güçleri Torres'in içki içmek için sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kurallarını deldiğini söylerken olayın nerede yaşandığına dair bilgi verilmedi.

Belediye başkanının gözaltına alındığında sarhoş olduğu belirtilirdi.

Karantina uygulamasının 66 gündür sürdüğü Peru'da bugüne kadar 100 bini aşkın Koronavirüs vakası tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 binin üzerinde.