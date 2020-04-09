Karantina koşulları hafifleyen Vuhan'da evlilik başvuruları patladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da uygulanan sıkı karantina kuralları hafiflerken evlilik için sıraya girenlerin sayısı da arttı. Sanal alışveriş sistesi Alibaba'nın alt markası Alipay evlilik başvurusu yapanların oranının yüzde 300 arttığını duyurdu.

Dünya çapında 1.5 milyondan fazla insana bulaşan ve 88 binden fazla insanın ölmesine sebep olan koronavirüsün başladığı Çin'in Vuhan kentinde önlemler hafiflemeye başladı. Sokağa çıkmaya başlayan Vuhanlıların ise evlilik başvurusunda 'rekor kırdığı' belirtildi.

Vuhanlı çiftler, sokağa çıkar çıkmaz evlilik başvurusu yaptı. Dünyaca ünlü sanal alışveriş sitesi Alibaba'nın alt markası olan Alipay, evlilik başvurusu yapanların oranının yüzde 300 arttığını duyurdu.

Koronavirüs vakalarının zirve yaptığı dönemde Vuhan'ın bulunduğu Hubey bölgesinde evlilik başvuruları askıya alınmıştı.