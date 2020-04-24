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Ekonomi

Karantina büyük gıda şirketlerine yaradı: Nestle'nin satışlarında tarihi artış

24 Nisan 2020 17:49

Uluslararası gıda devi Nestle, Koronavirüs salgını sonrasında son 5 yılın en hızlı satış büyümesini yakaladığını açıkladı. Kahveden (Nescafe) kedi mamalarına (Purina) kadar gıdanın pek çok alanında faaliyet gösteren İsviçre merkezli şirket, dünya genelinde satışlarını yılın ilk 3 ayında yüzde 4.3 artırdı.

Karantinada eve kapanan tüketicilerin güvenli oldukları düşüncesiyle iyi bilinen markaları tercih etmesinin Nestle başta olmak üzere uluslararası gıda şirketlerinin satışlarını artırdığı belirtiliyor.

 

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