Karantina büyük gıda şirketlerine yaradı: Nestle'nin satışlarında tarihi artış

Uluslararası gıda devi Nestle, Koronavirüs salgını sonrasında son 5 yılın en hızlı satış büyümesini yakaladığını açıkladı. Kahveden (Nescafe) kedi mamalarına (Purina) kadar gıdanın pek çok alanında faaliyet gösteren İsviçre merkezli şirket, dünya genelinde satışlarını yılın ilk 3 ayında yüzde 4.3 artırdı.

Karantinada eve kapanan tüketicilerin güvenli oldukları düşüncesiyle iyi bilinen markaları tercih etmesinin Nestle başta olmak üzere uluslararası gıda şirketlerinin satışlarını artırdığı belirtiliyor.